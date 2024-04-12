Вы могли об этом не задумываться, и междурядья картофеля могут стать прекрасным пространством для роста других растений. К тому же это будет разумным использованием пространства. Впрочем, нужно правильно подобрать культуры, иначе можно погубить овощи.

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Картофель – это то растение, что потребляет очень много питательных веществ из почвы. И если рядом вы посадите такие культуры, что также требуют много подпитки, тогда они начнут "конкурировать" за минералы.

Что нельзя сажать возле картофеля

Картофель – это растение, относящееся к семейству пасленовых, и возле овоща точно нельзя сажать других представителей этого же семейства, ведь они имеют общие болезни и вредителей. И если одна культура заболеет, тогда болезнь может перекинуться и на соседнюю культуру.

Именно поэтому вы должны избегать посадки помидоров, баклажаны, сладкого и острого перца и табака возле картофеля. Не стоит рядом сажать также и клубнику. Это растение страдает от серой гнили, и может заразить этой болезнью и картофель. Также она может привлечь на ваш участок и проволочника – известного вредителя.

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Не советуют высаживать также и подсолнечник. Если выращивать его возле картофеля, он истощит почву и сделает ее менее урожайной. Также рядом с таким соседом картофель точно не будет получать достаточное количество света.



Подсолнечник нельзя сажать возле картофеля / Фото Pexels

Еще один овощ, который дачники не рекомендуют выращивать рядом с картофелем – это огурцы. Они, как и кабачки, могут заразить картофель фитофторозом. Кроме того, эти овощи также могут широко разрастаться, и в междурядьях картофеля им очень быстро станет слишком тесно.