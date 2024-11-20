Як легко прокинутися вранці: названо 5 дієвих порад

Не для всіх ранки є приємною частиною дня, оскільки в зимову пору за вікном ще досить темно о 6 та 7 годині, тож з ліжка себе "витягнути" коштує нам чимало зусиль. Та для того, щоб легко прокидатися, варто лише знати кілька дієвих лайфхаків.

Ранкові години можуть перестати бути стресовими, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Доклавши незначних зусиль, можна зробити так, щоб ранок був приємним та надихаючим.

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Встановіть режим сну

Пізнє засинання не призведе до того, що вранці ви прокинетеся повними сил та енергії. Навпаки, увесь день ви будете виснаженими, а день буде не легким. У такому випадку треба встановити режим сну та чітко засинати й прокидатися в один і той же час.

Поставте будильник подалі від ліжка

Перед сном не сидіть в тіктоці та не гортайте стрічку інстаграму. Краще відставте телефон на стіл, подалі від ліжка. Час проведений в телефоні перед сном може знизити працездатність.



Поради, які допоможуть швидше прокидатися / Фото Pexels

Думайте про приємні асоціації

Придумайте для себе ранкові ритуали, якими ви будете займатися кожного ранку. Це може бути йога, читання книжки, планування чи beauty-рутина, яка одразу покращить настрій. Також з ліжка легше прокидатися, якщо будете знати, що на вас чекає смачний сніданок.

Фізична активність

Нетривала ранкова руханка, вправи з йоги чи стретчинг здатні покращити настрій, зігрітися, збадьоритися й точно вплинуть на ваш настрій впродовж дня. Щоб ранок видався приємним – увімкніть улюблену музику.

Харчування

Щоб відчувати себе здоровими – не пропускайте сніданок. Ви повинні добре поїсти, щоб мати енергію впродовж дня. Нехай на вашій тарілці будуть білки, повільні вуглеводи, клітковина та корисні жири (яйця, зелений салат, цільнозерновий хліб з крем-сиром).