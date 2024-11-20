Як легко прокинутися вранці: названо 5 дієвих порад
Не для всіх ранки є приємною частиною дня, оскільки в зимову пору за вікном ще досить темно о 6 та 7 годині, тож з ліжка себе "витягнути" коштує нам чимало зусиль. Та для того, щоб легко прокидатися, варто лише знати кілька дієвих лайфхаків.
Ранкові години можуть перестати бути стресовими, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Доклавши незначних зусиль, можна зробити так, щоб ранок був приємним та надихаючим.
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Встановіть режим сну
Пізнє засинання не призведе до того, що вранці ви прокинетеся повними сил та енергії. Навпаки, увесь день ви будете виснаженими, а день буде не легким. У такому випадку треба встановити режим сну та чітко засинати й прокидатися в один і той же час.
Поставте будильник подалі від ліжка
Перед сном не сидіть в тіктоці та не гортайте стрічку інстаграму. Краще відставте телефон на стіл, подалі від ліжка. Час проведений в телефоні перед сном може знизити працездатність.
Поради, які допоможуть швидше прокидатися / Фото Pexels
Думайте про приємні асоціації
Придумайте для себе ранкові ритуали, якими ви будете займатися кожного ранку. Це може бути йога, читання книжки, планування чи beauty-рутина, яка одразу покращить настрій. Також з ліжка легше прокидатися, якщо будете знати, що на вас чекає смачний сніданок.
Фізична активність
Нетривала ранкова руханка, вправи з йоги чи стретчинг здатні покращити настрій, зігрітися, збадьоритися й точно вплинуть на ваш настрій впродовж дня. Щоб ранок видався приємним – увімкніть улюблену музику.
Харчування
Щоб відчувати себе здоровими – не пропускайте сніданок. Ви повинні добре поїсти, щоб мати енергію впродовж дня. Нехай на вашій тарілці будуть білки, повільні вуглеводи, клітковина та корисні жири (яйця, зелений салат, цільнозерновий хліб з крем-сиром).