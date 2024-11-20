Как легко проснуться утром: названы 5 действенных советов

Не для всех утро является приятной частью дня, поскольку в зимнее время за окном еще достаточно темно в 6 и 7 часов, поэтому из постели себя "вытащить" стоит нам немало усилий. Но для того, чтобы легко просыпаться, стоит лишь знать несколько действенных лайфхаков.

Утренние часы могут перестать быть стрессовыми, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Приложив незначительные усилия, можно сделать так, чтобы утро было приятным и вдохновляющим.

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Установите режим сна

Позднее засыпание не приведет к тому, что утром вы проснетесь полными сил и энергии. Наоборот, весь день вы будете истощенными, а день будет не легким. В таком случае надо установить режим сна и четко засыпать и просыпаться в одно и то же время.

Поставьте будильник подальше от кровати

Перед сном не сидите в тиктоке и не листайте ленту инстаграма. Лучше отставьте телефон на стол, подальше от кровати. Время проведенное в телефоне перед сном может снизить работоспособность.



Советы, которые помогут быстрее просыпаться / Фото Pexels

Думайте о приятных ассоциациях

Придумайте для себя утренние ритуалы, которыми вы будете заниматься каждое утро. Это может быть йога, чтение книги, планирование или beauty-рутина, которая сразу улучшит настроение. Также с постели легче просыпаться, если будете знать, что вас ждет вкусный завтрак.

Физическая активность

Непродолжительная утренняя зарядка, упражнения по йоге или стретчинг способны улучшить настроение, согреться, взбодриться и точно повлияют на ваше настроение в течение дня. Чтобы утро выдалось приятным – включите любимую музыку.

Питание

Чтобы чувствовать себя здоровыми – не пропускайте завтрак. Вы должны хорошо поесть, чтобы иметь энергию в течение дня. Пусть на вашей тарелке будут белки, медленные углеводы, клетчатка и полезные жиры (яйца, зеленый салат, цельнозерновой хлеб с крем-сыром).