Як прочистити каналізацію за допомогою солі: корисні господарські поради

На кухні чи у ванній досить часто зустрічається засмічення каналізації. Традиційно ми позбуваємося його за допомогою спеціальних хімічних засобів, втім прочистити засмічену трубу можна копійчаним засобом.

Сіль давно вже відома, як один із потужних інгредієнтів для прочищення труб, пише Sante +. Її вагомими плюсами є доступність, ефективність та екологічність, оскільки вона є чудовою альтернативою агресивним хімічним рідинам.

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Прочистити каналізацію сіллю можна за допомогою двох простих способів. Можете скористатися будь-яким з них.

Як прочистити каналізацію сіллю та содою

Чудовий ефект для прочищення каналізації має поєднання соди та солі. Ці два інгредієнти мають абразивні властивості, тому разом утворюють потужний засіб для видалення харчових залишків у трубах.

Спочатку треба нагріти склянку води й змішати у ній 50 грамів солі та 50 грамів харчової соди. Цю гарячу суміш треба вилити в раковину й застосувати вакуум для проштовхування рухів вперед та назад. Після цього увімкніть теплу воду, щоб прочистити труби.



Сіль допомагає прочистити забиту трубу / Фото Pexels

Як прочистити каналізацію сіллю та оцтом

Кислий оцет та лужна сіль разом створюють таку хімічну реакцію що здатна прибрати будь-які засмічення. У 250-міліграмовій склянці оцту розчиніть 120 грамів солі. Суміш добре перемішайте та залийте в труби. Тоді зачекайте 30 хвилин, щоб компоненти почали діяти.

Трубу треба промити гарячою водою, змішавши її з невеликою кількістю засобу для миття посуду. Залишіть на кілька хвилин і тоді ще раз змийте теплою водою.

Навіть сіль сама по собі є дієвою. Для цього треба наповнити раковину гарячою водою й на кожен літер води всипати 50 грамів соді. Тоді зніміть пробку та дайте солоній воді витекти через труби.

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Щоб розблокувати засмічення, можна використовувати дренажну змійку. Для цього вам потрібен сантехнічний трос, що складається з рукоятки та сталевої пружини, яку треба просунути глибоко в трубу. Тоді треба зробити оберти й витягнути змійку назовні, щоб забрати увесь бруд, який забив каналізацію.