Окрім того, сліди можуть залишати порошкоподібні миючі засоби, таблетки для посудомийних машин чи неякісна рідина для миття посуду, пише Sante +. Щоб усунути розводи на склянках, варто вдатися до кількох маніпуляцій.

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Як позбутися розводів на склянках

Щоб пом’якшити воду, варто додавати в посудомийку регенеруючу сіль, яка покращить якість очищення. У деяких миючих засобах вона міститься, але її може бути недостатньо для нейтралізації жорсткої води.

А ще ефективність посудомийної машини залежить від температури води та циклів миття. У деяких приладах можна регулювати тривалість фаз прання чи вибрати опцію для таблеток.

Для того, щоб позбутися вапняного нальоту, варто обирати високоякісний засіб для миття посуду. Вапняний наліт може утворюватися при нагріванні води, тому для того, щоб запобігти цій проблемі бажано встановити температуру 50°C.

Також запобігти білим розводам допомагає ще один лайфхак. Потрібно після миття посуду відчинити дверцята, щоб випустити пару й дати склянкам охолонути.



Ефективні поради від нальоту на склянках / Фото Pexels

Які є профілактичні заходи

Фахівці радять періодично проводити технічне обслуговування машини. Щомісяця потрібно чистити фільтри, щоб запобігти засміченню. Раз на кілька місяців потрібно запускати порожній цикл очищення, додаючи в машину білий оцет чи засіб для видалення накипу.

Щоб забезпечити оптимальне очищення, переконайтеся в тому, що вода достатньо гаряча – від 50 до 60°C. Холодна вода не здатна розчинити жир, тож миючі засоби будуть неефективними.