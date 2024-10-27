Кроме того, следы могут оставлять порошкообразные моющие средства, таблетки для посудомоечных машин или некачественная жидкость для мытья посуды, пишет Sante +. Чтобы устранить разводы на стаканах, стоит прибегнуть к нескольким манипуляциям.

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Как избавиться от разводов на стаканах

Чтобы смягчить воду, стоит добавлять в посудомойку регенерирующую соль, которая улучшит качество очистки. В некоторых моющих средствах она содержится, но ее может быть недостаточно для нейтрализации жесткой воды.

А еще эффективность посудомоечной машины зависит от температуры воды и циклов мытья. В некоторых приборах можно регулировать продолжительность фаз стирки или выбрать опцию для таблеток.

Для того, чтобы избавиться от известкового налета, стоит выбирать высококачественное средство для мытья посуды. Известковый налет может образовываться при нагревании воды, поэтому для того, чтобы предотвратить эту проблему желательно установить температуру 50°C.

Также предотвратить белые разводы помогает еще один лайфхак. Нужно после мытья посуды открыть дверцу, чтобы выпустить пар и дать стаканам остыть.



Эффективные советы от налета на стаканах / Фото Pexels

Какие есть профилактические меры

Специалисты советуют периодически проводить техническое обслуживание машины. Ежемесячно нужно чистить фильтры, чтобы предотвратить засорение. Раз в несколько месяцев нужно запускать пустой цикл очистки, добавляя в машину белый уксус или средство для удаления накипи.

Чтобы обеспечить оптимальную очистку, убедитесь в том, что вода достаточно горячая – от 50 до 60°C. Холодная вода не способна растворить жир, поэтому моющие средства будут неэффективными.