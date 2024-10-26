Чистота в доме улучшает наше настроение, поэтому важно постоянно проводить косметическую уборку с использованием натуральных очистителей, которые имеют прекрасный аромат. О них рассказала блогерша в своем инстаграме.
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Средство для мытья пола из чабреца и сосны
Вам понадобится:
- 2 стакана уксуса
- 0,5 стакана свежего тимьяна
- 0,5 стакана хвои
- Цедра одного лимона
- 4 литра воды
Как приготовить раствор
Чабрец, хвою и лимонную цедру нужно настоять в уксусе в течение 2 недель. Можете все ингредиенты поставить в банку и залить уксусом. Далее уксус надо процедить и добавить стакан в теплую воду. Этой жидкостью можно мыть пол, который будет иметь чистый и свежий вид.
Средство из лаванды для стекла
Вам понадобится:
- 1 стакан уксуса
- 0,5 стакана свежей лаванды
- 0,5 стакана свежего шалфея
- Цедра двух апельсинов
Как приготовить раствор
В стеклянной банке надо смешать лаванду, шалфей и апельсиновую цедру. Смесь залейте уксусом и закройте банку. Настаивайте 2 недели, периодически встряхивая содержимое. Далее жидкость надо будет процедить и перелить в пульверизатор.
Средство можно использовать для очистки окон и зеркал. Жидкость не оставляет разводов и имеет приятный аромат.
Средство из розы для поверхностей
Вам потребуется:
- Стакан уксуса
- 0,5 стакана лепестков свежей розы
- 0,5 стакана свежих цветов лаванды\
- Цедра одного апельсина
Как приготовить раствор
В банку надо добавить лепестки розы, лаванду и кожуру апельсина. Все залейте уксусом и настаивайте 2 недели. Далее процедите и перелейте в пульверизатор. Спрей идеально подойдет для протирания столов, столешниц и других поверхностей.
Как сделать натуральные растворы в домашних условиях: смотрите видео
Средство из шалфея для очистки древесины
Вам потребуется:
- Один стакан уксуса
- 0,5 стакана листьев шалфея
- 0,5 стакана хвои
- Цедра одного лимона
Как приготовить раствор
Все ингредиенты надо смешать в банке и залить уксусом. Дайте содержимому настояться 2 недели, а тогда процедите жидкость и смешайте 0,5 стакана настоянного уксуса со стаканом воды. Раствор можно использовать для очистки деревянной мебели и пола.
Средство для белья из ромашки
Вам нужно:
- 0,5 стакана дистиллированной воды
- 0,5 стакана уксуса
- Четверть стакана сушеных цветов календулы четверть стакана
- Четверть стакана свежих лепестков роз
- Четверть стакана свежих цветов лаванды
Как приготовить раствор
Ромашку, розу и лаванду надо настоять в уксусе 2 недели. Далее содержимое процедить и смешать с водой в пульверизаторе. Этот спрей используйте, чтобы освежить белье, подушки и другие вещи, придавая им цветочный аромат.