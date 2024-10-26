Чистота в домі покращує наш настрій, тому важливо постійно проводити косметичне прибирання з використанням натуральних очисників, які мають чудовий аромат. Про них розповіла блогерка у своєму інстаграмі.

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Засіб для миття підлоги з чебрецю та сосни

Вам знадобиться:

2 склянки оцту

0,5 склянки свіжого чебрецю

0,5 склянки хвої

Цедра одного лимона

4 літри води

Як приготувати розчин

Чебрець, хвою та лимонну цедру потрібно настояти в оцті впродовж 2 тижнів. Можете всі інгредієнти поставити в банку й залити оцтом. Далі оцет треба процідити й додати склянку в теплу воду. Цією рідиною можна мити підлогу, яка матиме чистий та свіжий вигляд.

Засіб з лаванди для скла

Вам знадобиться:

1 склянка оцту

0,5 склянки свіжої лаванди

0,5 склянки свіжої шавлії

Цедра двох апельсинів

Як приготувати розчин

У скляній банці треба змішати лаванду, шавлію та апельсинову цедру. Суміш залийте оцтом й закрийте банку. Настоюйте 2 тижні, періодично струшуючи вміст. Далі рідину треба буде процідити й перелити в пульверизатор.

Засіб можна використовувати для очищення вікон та дзеркал. Рідина не залишає розводів й має приємний аромат.

Засіб з троянди для поверхонь

Вам потрібно:

Склянка оцту

0,5 склянки пелюсток свіжої троянди

0,5 склянки свіжих квітів лаванди\

Цедра одного апельсина

Як приготувати розчин

У банку треба додати пелюстки троянди, лаванду та шкірки апельсина. Все залийте оцтом й настоюйте 2 тижні. Далі процідіть й перелийте в пульверизатор. Спрей ідеально підійде для протирання столів, стільниць та інших поверхонь.

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Засіб з шавлії для очищення деревини

Вам потрібно:

Одна склянка оцту

0,5 склянки листя шавлії

0,5 склянки хвої

Цедра одного лимона

Як приготувати розчин

Всі інгредієнти треба змішати в банці та залити оцтом. Дайте вмісту настоятися 2 тижні, а тоді процідіть рідину та змішайте 0,5 склянки настояного оцту зі склянкою води. Розчин можна використовувати для очищення дерев’яних меблів та підлоги.

Засіб для білизни з ромашки

Вам потрібно:

0,5 склянки дистильованої води

0,5 склянки оцту

Четвертина склянки сушених квітів календули

Четвертина склянки свіжих пелюсток троянд

Четвертина склянки свіжих квітів лаванди

Як приготувати розчин

Ромашку, троянду та лаванду треба настояти в оцті 2 тижні. Далі вміст процідити й змішати з водою у пульверизаторі. Цей спрей використовуйте, щоб освіжити білизну, подушки та інші речі, надаючи їм квіткового аромату.