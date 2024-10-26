Чистота в домі покращує наш настрій, тому важливо постійно проводити косметичне прибирання з використанням натуральних очисників, які мають чудовий аромат. Про них розповіла блогерка у своєму інстаграмі.
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Засіб для миття підлоги з чебрецю та сосни
Вам знадобиться:
- 2 склянки оцту
- 0,5 склянки свіжого чебрецю
- 0,5 склянки хвої
- Цедра одного лимона
- 4 літри води
Як приготувати розчин
Чебрець, хвою та лимонну цедру потрібно настояти в оцті впродовж 2 тижнів. Можете всі інгредієнти поставити в банку й залити оцтом. Далі оцет треба процідити й додати склянку в теплу воду. Цією рідиною можна мити підлогу, яка матиме чистий та свіжий вигляд.
Засіб з лаванди для скла
Вам знадобиться:
- 1 склянка оцту
- 0,5 склянки свіжої лаванди
- 0,5 склянки свіжої шавлії
- Цедра двох апельсинів
Як приготувати розчин
У скляній банці треба змішати лаванду, шавлію та апельсинову цедру. Суміш залийте оцтом й закрийте банку. Настоюйте 2 тижні, періодично струшуючи вміст. Далі рідину треба буде процідити й перелити в пульверизатор.
Засіб можна використовувати для очищення вікон та дзеркал. Рідина не залишає розводів й має приємний аромат.
Засіб з троянди для поверхонь
Вам потрібно:
- Склянка оцту
- 0,5 склянки пелюсток свіжої троянди
- 0,5 склянки свіжих квітів лаванди\
- Цедра одного апельсина
Як приготувати розчин
У банку треба додати пелюстки троянди, лаванду та шкірки апельсина. Все залийте оцтом й настоюйте 2 тижні. Далі процідіть й перелийте в пульверизатор. Спрей ідеально підійде для протирання столів, стільниць та інших поверхонь.
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Засіб з шавлії для очищення деревини
Вам потрібно:
- Одна склянка оцту
- 0,5 склянки листя шавлії
- 0,5 склянки хвої
- Цедра одного лимона
Як приготувати розчин
Всі інгредієнти треба змішати в банці та залити оцтом. Дайте вмісту настоятися 2 тижні, а тоді процідіть рідину та змішайте 0,5 склянки настояного оцту зі склянкою води. Розчин можна використовувати для очищення дерев’яних меблів та підлоги.
Засіб для білизни з ромашки
Вам потрібно:
- 0,5 склянки дистильованої води
- 0,5 склянки оцту
- Четвертина склянки сушених квітів календули
- Четвертина склянки свіжих пелюсток троянд
- Четвертина склянки свіжих квітів лаванди
Як приготувати розчин
Ромашку, троянду та лаванду треба настояти в оцті 2 тижні. Далі вміст процідити й змішати з водою у пульверизаторі. Цей спрей використовуйте, щоб освіжити білизну, подушки та інші речі, надаючи їм квіткового аромату.