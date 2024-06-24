Чому треба сипати соду в пральну машинку: про це не знає майже ніхто

Звичайна харчова сода здатна врятувати одяг навіть тоді, коли вам здається, що її вже треба викидати. Інколи навіть дорогі мийні засоби можуть не дати такого результату, як дасть звичайний копійчаний порошок.

Господині кажуть, що сода здатна відіпрати старі та складні плями, повертає колір старій тканині, відбілює речі та навіть прибирає поганий запах зі старих чи залежаних речей.

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Окрім того, сода чудово справляється з функціями чищення машинки. Поки крутиться барабан та перуться речі, сода не лише має вплив на одяг, але й на саму техніку. Сода очищає машинку від бруду та накипу. Не переживайте, що залишки опиняться на одязі, насправді ж все зливається у каналізацію.

Скільки сипати соди в пральну машинку

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Щоб сода вивела плями з одягу, засипати її треба не в барабан, а в спеціальний відсік для побутової хімії. 2 столових ложок буде достатньо при стандартному пранні. Якщо ж завантажуєте речі зі старими та складними плямами, то збільшити кількість соди треба вдвічі чи втричі.

У випадку, коли одяг треба освіжити чи прибрати затхлий запах, соду додавайте просто в барабан. Однак, зверніть увагу, що соду не можна використовувати для речей з вовни, шовку, шкіри, оксамиту, замші, шкірозамінника та синтетичних тканин.