На жаль, плями на одязі, які спричинені накопиченням й поту, й залишків дезодоранту, прибрати зовсім не просто. Втім, це зовсім не означає, що зробити це неможливо. Потрібно тільки знати правильний спосіб, і тоді навіть старі плями легко вам піддадуться.

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Що потрібно для відпирання плям

Якщо ви хочете позбутися жовтих плям від дезодоранту, вам потрібно запастися деякими засобами для чищення:

нейлоновою щіткою з м'якою щетиною;

пральною машиною;

маленькою мискою;

харчовою содою;

дистильованим оцтом;

перекисом водню;

пральним порошком.

Як вивести плями з кольорового одягу

Коли плями від дезодоранту на кольорових футболках вже помітні, вони можуть змінити не тільки колір, але й жорсткість ваших речей. У таких випадках на допомогу прийде дистильований оцет, щітка та засіб для попереднього замочування.

Перш за все, змішайте дві ложки оцту та дві ложки води та покладіть одяг виворітною стороною на рушник. Занурте у розчин щітку та ретельно протріть з внутрішнього боку пахви сорочки.

Після цієї обробки залийте ванну водою та додайте чашку оцту. Закиньте туди забруднений одяг та зачекайте принаймні 30 хвилин, і вже після цього виперіть одяг у пральній машинці як зазвичай.



Плями від дезодоранту легко вивести / Фото Pexels

Як прибрати плями від дезодоранту з білого одягу

На білих речах жовті плями особливо помітні, то розбиратися з ними потрібно відразу ж після того, як ви їх побачите. Змішайте по ложці харчової соди, перекису водню та прохолодної води та так само обробіть з виворітної сторони пахви сорочки чи футболки.

Розчин потрібно залишити на одязі на 30 хвилин, а після цього випрати у найгарячішій воді із застосуванням сильного прального порошку.

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Як вивести плями з чорного одягу

Якщо ваші чорні речі мають смуги від дезодоранту зовні, тоді ви можете скористатися однією з цих порад, аби їх позбутися.