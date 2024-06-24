К сожалению, пятна на одежде, которые вызваны накоплением и пота, и остатков дезодоранта, убрать совсем не просто. Впрочем, это вовсе не означает, что сделать это невозможно. Нужно только знать правильный способ, и тогда даже старые пятна легко вам поддадутся.
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Что нужно для отстирывания пятен
Если вы хотите избавиться от желтых пятен от дезодоранта, вам нужно запастись некоторыми чистящими средствами:
- нейлоновой щеткой с мягкой щетиной;
- стиральной машиной;
- маленькой миской;
- пищевой содой;
- дистиллированным уксусом;
- перекисью водорода;
- стиральным порошком.
Как вывести пятна с цветной одежды
Когда пятна от дезодоранта на цветных футболках уже заметны, они могут изменить не только цвет, но и жесткость ваших вещей. В таких случаях на помощь придет дистиллированный уксус, щетка и средство для предварительного замачивания.
Прежде всего, смешайте две ложки уксуса и две ложки воды и положите одежду изнаночной стороной на полотенце. Окуните в раствор щетку и тщательно протрите с внутренней стороны подмышки рубашки.
После этой обработки залейте ванну водой и добавьте чашку уксуса. Закиньте туда загрязненную одежду и подождите по крайней мере 30 минут, и уже после этого постирайте одежду в стиральной машинке как обычно.
Пятна от дезодоранта легко вывести / Фото Pexels
Как убрать пятна от дезодоранта с белой одежды
На белых вещах желтые пятна особенно заметны, то разбираться с ними нужно сразу же после того, как вы их увидите. Смешайте по ложке пищевой соды, перекиси водорода и прохладной воды и так же обработайте с изнаночной стороны подмышки рубашки или футболки.
Раствор нужно оставить на одежде на 30 минут, а после этого постирать в горячей воде с применением сильного стирального порошка.
Как вывести пятна с черной одежды
Если ваши черные вещи имеют полосы от дезодоранта снаружи, тогда вы можете воспользоваться одним из этих советов, чтобы от них избавиться.
- Возьмите кусок поролона и потрите следы от дезодоранта.
- Используйте простыню для сушки ткани и старайтесь удалить остатки дезодоранта быстрыми короткими движениями.
- Возьмите рубашку и энергично порите ткань, чтобы уменьшить количество остатков дезодоранта. После этого просто постирайте ее.