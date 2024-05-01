Як спустити повітря з батарей: інструкція, яку зрозуміє кожен

Побутові системи опалення у будинках дуже часто не потребують зливання води на літній період. Зазвичай вся вода зливається через централізовану опалювальну станцію.

Із весни до осені батареї стоять порожні, наповнені повітрям, та коли настає опалювальний сезон, вони обов'язково потребують розповітрювання. Та далеко не всі знають, як спустити повітря з батарей. Втім, проста інструкція допоможе вам розібратися у цій непростій справі.

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Як спустити повітря з чавунних батарей

Типи опалювальних систем з роками зазнавали дуже великих змін – і не тільки у конструкції, але і у матеріалах. Раніше майже усі мешканці квартир знали, як спустити повітря із старих чавунних батарей. Втім, з часом системи розповітрювання стали більш витонченими, і змінився також і матеріал для батерей.

Якщо у вас в квартирі встановлені батареї з чавуну, скоріш за все, вони будуть мати клапан для стравлювання повітря, і з ним потрібно провести наступні дії:

відкрийте клапан;

дочекайтеся початку стравлювання;

стравлювати до появи води;

закрити клапан.

З допомогою цього методу ви можете спустити повітря з батарей без зайвих зусиль, і вам не доведеться викликати додому спеціаліста. І оскільки спустити повітря із старої батареї без інструменту не вийде, вам потрібно подбати також про те, щоб знайти розвідний ключ або ж якийсь його аналог. Також може згодитися і викрутка – все залежить від пристрою випускного клапана.

Проводити маніпуляції із розповітрювання потрібно акуратно і обережно, адже повітря у батареях перебуває під тиском.

Як спустити повітря із нових батарей

Сучасні батареї для опалення влаштовані так, що не потребують сезонного розповітрювання, або ж його можна провести самостійно, без застосування інструментів. Це буде просте завдання, з яким ви можете впоратися надзвичайно швидко.

Спершу огляньте батареї на наявність випускної системи, а після цього проведіть наступні кроки:

відкрийте заглушку системи;

дочекайтеся початку стравлювання;

стравлювати до появи води;

закрити заглушку системи.

Що буде, якщо не спускати повітря з батарей

Батареї в системі опалення нагріваються за рахунок циркуляції гарячої води. І якщо не спускати повітря, потік води не зможе пробратися через повітряну бульбашку, і це закупорить систему. Також це залишить усі наступні за системою трубопроводу батареї без води, а значить, вони будуть холодними.