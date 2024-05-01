Щоб захистити урожай від шкідників, радимо використовувати при поливі розчин з солоною водою. Садівники кажуть, що ви побачите миттєвий ефект, оскільки після такої процедури шкідників на городі не залишиться.

Читайте також Отримаєте набагато кращий урожай: чим підживити часник у травні

Спеціальний сольовий розчин позитивно впливає на зростання пір’я та на отримання багатого врожаю. Пояснення щодо солоної води доволі просте – сіль допомагає рослинам засвоювати азот, який їм необхідний в період росту.

Чим підгодувати часник, щоб головки виросли великими

Щоб виростити великий часник, на початку вегетації варто провести підгодівлю. Чим більшою виросте надземна частина часнику, тим більшими виростуть самі зубчики.

Розчин для підгодівлі

20 грамів аміачної селітри змішайте з 20 грамами сірчанокислого магнію та додайте в 10 літрів води. За місяць до викопування проводьте підгодівлю часнику на кислому ґрунті.



Є кілька варіантів поливів для часника / Фото Pexels

Чим поливати часник, щоб він не жовтів

Щоб часник не жовтів, скористайтеся старим та перевіреним методом – поливом з додаванням активної речовини: сечовини, аміачної селітри, нітроамофоски.

Полив часнику нашатирним спиртом

Під час цього поливу використовуйте лійку та слідкуйте за тим, щоб суміш потрапляла на пір’я часнику та під коріння. До 10 літрів води треба додати 3 столові ложки нашатирного спирту. Полив не можна проводити в сонячний день. Краще підливати часник ввечері.