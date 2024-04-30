Робити це треба дозовано, оскільки часник не любить надмірного зволоження, а від надлишку вологи може загнити. Дачники радять поєднувати поливання з підживленням, а мінеральні добрива чергувати з органікою. Після того, як поживний розчин вбереться в грядку, ґрунт треба розпушити.

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Чим підживити часник у травні

На початку вегетаційного період, коли починає активно рости листя, часник треба підживити азотом. Він міститься в кількох добривах, які однаково підходять для цибулі та часника.

Для першого підживлення використовуйте аміачну селітру. На 10 літрів потрібно 2 столові ложки. Також рослини можна підживлювати сечовиною (карбамідом). На 10 літрів води потрібно лише 1,5 літри сечовини. Використовуйте для підживлення азотне добриво – аміак. У 10 літрах треба розвести 3 столові ложки 10% аміаку.



Названо найкращі підживлення для часника / Фото Pexels

Для підживлення можете використовувати будь-який розчин. Одне відро використовуйте на 5 квадратних метрів посадки. Садівники лише рекомендують обережно поводитися з нітратом амонію, оскільки ця речовина сильно нагрівається, а під сонячними променями може викликати спалювання листя.

У період формування та визрівання головок часнику необхідні калій і фосфор. Для вторинного підживлення беруть такі комплексні добрива, як нітроамофоска, нітрофоска або калійна сіль.