Делать это надо дозировано, поскольку чеснок не любит чрезмерного увлажнения, а от избытка влаги может загнить. Дачники советуют совмещать полив с подкормкой, а минеральные удобрения чередовать с органикой. После того, как питательный раствор впитается в грядку, почву надо разрыхлить.

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Чем подкормить чеснок в мае

В начале вегетационного периода, когда начинают активно расти листья, чеснок надо подкормить азотом. Он содержится в нескольких удобрениях, которые одинаково подходят для лука и чеснока.

Для первой подкормки используйте аммиачную селитру. На 10 литров нужно 2 столовые ложки. Также растения можно подпитывать карбамидом. На 10 литров воды нужно лишь 1,5 литра. Используйте для подкормки азотное удобрение – аммиак. В 10 литрах надо развести 3 столовые ложки 10% аммиака.



Названы лучшие подкормки для чеснока / Фото Pexels

Для подкормки можете использовать любой раствор. Одно ведро используйте на 5 квадратных метров посадки. Садоводы лишь рекомендуют осторожно обращаться с нитратом аммония, поскольку это вещество сильно нагревается, а под солнечными лучами может вызвать сжигание листьев.

В период формирования и вызревания головок чеснока необходимы калий и фосфор. Для вторичной подкормки берут такие комплексные удобрения, как нитроаммофоска, нитрофоска или калийная соль.