Для того, щоб сьогодні просуватися кар'єрними сходинками чи заснувати свій бізнес, недостатньо бути просто компетентними, кваліфікованими та хорошими виконавцями. Керівна посада передбачає перш за все лідерство. А як стати хорошим лідером – читайте далі у матеріалі.

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Розвивайте силу характеру

Лідер – це та людина, яка не пасує перед труднощами і може залишатися розсудливою і у стресових ситуаціях. Тож, знаючи про слабкі місця у своєму характері, варто працювати у цьому напрямку.

Намагайтеся робити паузи, якщо ви схильні панікувати чи діяти імпульсивно, виходити на свіже повітря чи рахувати до 10 – всі ці корисні звички допомагають зберегти і обличчя, і холодний розум навіть у дуже напружених ситуаціях.

Будьте оптимістами

Так, це може звучати дивно, але намагайтеся бути оптимістичними та бачити хороше у людях та ситуаціях. На відміну від постійної критики, це може надихати. І саме такі лідери зазвичай подобаються людям – ті, які можуть ділитися своїм позитивом та харизмою.

Цікавтеся своєю роботою

Справжній лідер завжди знає, куди він йде, і може повести за собою інших. Він сам горить і запалює оточуючих. А якщо ж ви не до кінця віддані своїй справі і дієте радше за звичкою, не варто чекати самовіддачі і від інших.

Будьте ініціативними

Позиція лідера – це дії. Думайте, намагайтеся, аналізуйте невдачі та успіхи. Головне – не варто чекати на манну небесну, натомість самі шукайте для себе нові можливості.

Вчіться спілкуватися

Розвиток комунікативних навичок, слухання інших – це надзвичайно важливо. Так ви зможете передавати своє бачення команді, а також надихати, мотивувати та ефективно вирішувати різні конфлікти.