Не по центру: де ставити тарілку в мікрохвильовці для найкращого результату

Чимало людей в момент, коли потрібно нагріти якусь страву у мікрохвильовці, без зайвої думки ставлять тарілку у центр піддона – і помиляються.

Здавалося б, підігріти страву у мікрохвильовці – це найпростіше, що ви можете уявити. Але іноді трапляється так, що страва прогрівається зовсім нерівномірно – частина стає гарячою, а решта залишається холодною. І в цього явища є просте пояснення: ви неправильно ставите тарілку в мікрохвильовку.

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Як правильно гріти їжу в мікрохвильовці

Чому ж ваша страва гріється так нерівномірно? Вся річ у тому, що мікрохвилі зосереджені в центрі мікрохвильовки, і через це, коли ви ставите тарілку в центрі піддона, що обертається, посередині їжа розігрівається, а по краях залишається холодною.



Гріти їжу потрібно правильно / Фото Pexels

Але виправити це надзвичайно просто – встановлюйте тарілку так, щоб вона була не в центрі піддона, а ближче до його краю, і тоді їжа буде грітися і швидко, і рівномірно, а не тільки в центрі. Ще один лайфхак – намагайтеся перед цим рівномірно розділити продукти по тарілці.

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Всього одна ця дія допоможе зберегти ваші продукти теплими, свіжими та смачними. Також не забувайте використовувати спеціальну кришку для мікрохвильовки – так продукти будуть грітися швидше, а вам потім не доведеться витрачати надто багато часу на те, щоб відчистити її від залишків продуктів та налиплого жиру.