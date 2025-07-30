У кожної людини є футболка, яку довелося понизити до "домашньої" через розтягнутий комірець, який псує увесь вигляд речі. Та врятувати її ще можливо.

Розтягнута горловина футболки – це перше, що видає те, що річ не нова, і ігнорувати її досить важко, повідомляє 24 Канал. На щастя, робити цього й не потрібно – натомість можна повернути речі майже ідеальний новий вигляд.

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Як стягнути розтягнутий комірець футболки?

Замість того, аби викидати улюблену футболку в сміття через розтягнутий комірець, ви можете випробувати один простий лайфхак, який майже гарантовано поверне вашим речам товарний вигляд.

Перше, що потрібно зробити – це закип'ятити воду та взяти звичайнісіньку резинку для волосся. Футболку складіть гармошкою та перев'яжіть під горлом цією резинкою, опустивши її трохи вниз. Після цього візьміть частину футболки, що ви перев'язали резинкою, та опустіть її в окріп на кілька хвилин.

До слова, раніше ми вже розповідали про речі, які потрібно прибирати вдома щомісяця – та цього майже ніхто не робить.

Гаряча вода зробить дива – ваш комірець вирівняється та стане тіснішим, а сама футболка виглядатиме як новенька.



Виріз футболки можна відновити / Фото Pexels

Але є ще один спосіб, який спрацює так само добре. Для нього вам знадобляться:

холодна вода з льодом;

праска;

стіл чи плоска поверхня.

Спершу потрібно так само скласти виріз футболки гармошкою. Можна зв'язати його гумкою, або ж просто тримати рукою – і тоді змочіть його у холодній воді з льодом, а тоді обережно відіжміть. Покладіть виріб на рівну поверхню та розрівняйте виріз.

Обережно праскою пройдіться вздовж вирізу, аби розпрасувати і розгладити його. Не підіймайте футболку одразу, а залиште її лежати до повного висихання. Після цього виріз виглядатиме як новенький.