У каждого человека есть футболка, которую пришлось понизить до "домашней" из-за растянутого воротничка, который портит весь вид вещи. Но спасти ее еще возможно.

Растянутая горловина футболки – это первое, что выдает то, что вещь не новая, и игнорировать ее довольно трудно, сообщает 24 Канал. К счастью, делать этого и не нужно – зато можно вернуть вещи почти идеальный новый вид.

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Как стянуть растянутый воротничок футболки?

Вместо того, чтобы выбрасывать любимую футболку в мусор из-за растянутого воротничка, вы можете испытать один простой лайфхак, который почти гарантированно вернет вашим вещам товарный вид.

Первое, что нужно сделать – это вскипятить воду и взять обычную резинку для волос. Футболку сложите гармошкой и перевяжите под горлом этой резинкой, опустив ее немного вниз. После этого возьмите часть футболки, что вы перевязали резинкой, и опустите ее в кипяток на несколько минут.

К слову, ранее мы уже рассказывали о вещах, которые нужно убирать дома ежемесячно – но этого почти никто не делает.

Горячая вода сделает чудеса – ваш воротничок выровняется и станет теснее, а сама футболка будет выглядеть как новенькая.



Вырез футболки можно восстановить / Фото Pexels

Но есть еще один способ, который сработает так же хорошо. Для него вам понадобятся:

холодная вода со льдом;

утюг;

стол или плоская поверхность.

Сначала нужно так же сложить вырез футболки гармошкой. Можно связать его резинкой, или просто держать рукой – и тогда смочите его в холодной воде со льдом, а потом осторожно отожмите. Положите изделие на ровную поверхность и разровняйте вырез.

Осторожно утюгом пройдитесь вдоль выреза, чтобы разгладить и разгладить его. Не поднимайте футболку сразу, а оставьте ее лежать до полного высыхания. После этого вырез будет выглядеть как новенький.