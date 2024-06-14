Як позбутися поганого запаху у квартирі: простий, але ефективний метод

Неприємний запах у квартирі не дозволяє розслабитися та відчувати себе комфортно. Спочатку треба зрозуміти причину смороду, утилізувати його, а далі очищувати та освіжати квартиру.

Запах вогкості чи якоїсь певної тухлості в кожній квартирі може мати різні причини. Щоб поганий запах не накопичувався, квартиру треба часто провітрювати, робити вологе прибирання, вчасно змінювати лоток від домашніх улюбленців та змінювати сміттєвий пакет на кухні.

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Причини появи поганого запаху

Через поганий прилив повітря, різкі аромати від готування можуть накопичуватися в квартирі. У результаті на вас очікує затхлий запах по всій квартирі.

Надмірна вологість та вогкість теж можуть створити середовище для цвілі чи грибка. А ще їдкий запах створює тютюновий дим, який може проникати в оббивку меблів, килими та стіни.



Позбутися поганого запаху з квартири можна приклавши зусиль / Фото Pexels

Як прибрати неприємний запах з квартири

Розпочніть з педантичного прибирання вдома. Джерелом смороду можуть виявитися запилені речі. Відмийте всі поверхні, включно з килимами та шторами. Щоб нейтралізувати сторонні запахи скористайтеся оцтом і харчовою содою. Якщо ж килими старі, їх треба добре оббити на вулиці, оскільки на них могли сильно в’їстися різноманітні запахи.

Для того, щоб ефект від прибирання покращився – візьміть за звичку частіше провітрювати вікна. Щоб покращити ефект поглинання запахів, залишіть в кімнатах баночки з кавовими зернами, кавовою гущею, харчовою содою чи активованим вугіллям.

Не намагайтеся замасковувати запах, оскільки це не усуне основної причини. Спочатку повністю все вимийте і відчистіть, а тоді вже можете додавати затишок в дім за допомогою дифузорів з ефірними оліями, аромасвічок чи аромапаличок.