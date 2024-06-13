У деяких господинь певні види рослин стоять на балконі, однак їх треба звідти ховати під час спеки, якщо хочете зберегти рослину, пишуть Поради 24.
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Які рослини ховати з балкона в спеку
Редакція зібрала кілька основних видів вазонів, які треба забирати з балкона, аби сонце не спалило та не виснажило рослину.
Тіньолюбні рослини
Є кілька вазонів та квітів, які не люблять прямого сонячного проміння та сильного освітлення. До них належить папороть, бегонія, фуксія та орхідеї. Заберіть їх з балкона, якщо не хочете, щоб рослини постраждали від перегріву.
Рослини з великими та ніжними листками
Швидко зневоднитися на спеці та отримати сонячні опіки можуть рослини з великими й тонкими листками. Саме тому експерти радять забирати в літню спеку з балкона калатею, маранту, алоказію та антуріум.
Рослини з великими листками треба ховати у спеку / Фото Pexels
Тропічні рослини
Тропічні рослини піл час спеки краще тримати в тіні. Філодерндрон, монстера та бромедії звикли до тропічних лісів з розсіяним світлом, а не прямими сонячними проміннями.
Сукуленти й кактуси
Ці рослини добре переносять спеку, але хавортія чи гастерія можуть отримати сонячні опіки, якщо будуть знаходитися під прямим сонцем тривалий період часу.
Як захищати рослини від спеки
У спекотний період перемістіть їх в тіньове місце чи використовуйте затінювальні сітки, які не впускатимуть сонячне проміння у квартиру. Пам’ятайте, що під час спеки рослини швидше втрачають вологу, тому їх потрібно частіше поливати. Однак варто бути обачними та слідкувати за тим, аби не було застою води.
Щоб зберегти вологу в ґрунті та знизити температуру – використовуйте мульчу. Ці кілька методів допоможуть зберегти рослини здоровими та красивими навіть під час сильної спеки.