У некоторых хозяек определенные виды растений стоят на балконе, однако их надо оттуда прятать во время жары, если хотите сохранить растение, пишут Советы 24.

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Какие растения прятать с балкона в жару

Редакция собрала несколько основных видов вазонов, которые надо убирать с балкона, чтобы солнце не сожгло и не истощило растение.

Тенелюбивые растения

Есть несколько вазонов и цветов, которые не любят прямых солнечных лучей и сильного освещения. К ним относится папоротник, бегония, фуксия и орхидеи. Уберите их с балкона, если не хотите, чтобы растения пострадали от перегрева.

Растения с большими и нежными листьями

Быстро обезводиться на жаре и получить солнечные ожоги могут растения с большими и тонкими листьями. Именно поэтому эксперты советуют убирать в летнюю жару с балкона калатею, маранту, алоказию и антуриум.



Растения с большими листьями надо прятать в жару / Фото Pexels

Тропические растения

Тропические растения во время жары лучше держать в тени. Филодерндрон, монстера и бромедии привыкли к тропическим лесам с рассеянным светом, а не прямыми солнечными лучами.

Суккуленты и кактусы

Эти растения хорошо переносят жару, но хавортия или гастерия могут получить солнечные ожоги, если будут находиться под прямым солнцем длительный период времени.

Как защищать растения от жары

В жаркий период переместите их в теневое место или используйте затеняющие сетки, которые не будут впускать солнечные лучи в квартиру. Помните, что во время жары растения быстрее теряют влагу, поэтому их нужно чаще поливать. Однако стоит быть осмотрительными и следить за тем, чтобы не было застоя воды.

Чтобы сохранить влагу в почве и снизить температуру – используйте мульчу. Эти несколько методов помогут сохранить растения здоровыми и красивыми даже во время сильной жары.