Напередодні зимових холодів чимало людей шукає способи утеплити вікна та весь дім. І всього кілька простих дій допоможуть вам зігріти оселю набагато краще, повідомляє 24 Канал.

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Поролон та скотч

Один з найпростіших способів утеплення вікон – це використання поролону, який перед цим варто нарізати на тонкі смужки. Їх закладайте у всі щілини, що вдасться знайти, а зверху заклейте скотчем.

Окрім того, ви можете придбати вже готові поролонові смужки, зняти з них плівку та заклеїти шпарини.

Парафін

Парафін потрібно розтопити на водяній бані. Після цього наберіть його у шприц та вприсніть його у щілину. Після цієї простої процедури в кімнаті стане набагато тепліше. Окрім того, це один з найбільш непомітних та естетичних способів утеплити вашу оселю.



Парафіном можна прибрати щілини / Фото Pexels

Монтажна піна

Якщо ви хочете перекрити доступ холоду до оселі, можна скористатися і монтажною піною. Задуйте її у щілини, почекайте, поки вона висохне та зріжте залишки канцелярським ножем. Втім, будьте обережні, адже відшкребти піну від скла може бути непросто.

Термоплівка

Після того, як ви позбудетеся щілин, потрібно утеплити й саме скло, і для цього можна використати спеціальну термоплівку. Наклеїти її можна з допомогою напарника. І ось як це зробити:

вимийте та знежирте конструкцію вікна, скло та раму;

закрийте щілини, що могли утворитися у дереві;

по периметру усієї рами наклейте скотч. Під нижній штапик покладіть наповнювач, що поглинає вологу – так ви уникнете конденсату;

розкладіть термоплівку на столі та відріжте потрібну кількість з запасом на 2 – 3 сантиметри;

прикладіть плівку до верхньої частини рами та приклейте її на скотч;

зафіксуйте низ плівки.

Зняти її можна буде навесні, або ж залишити, якщо вдома є кондиціонер – тоді вона допоможе зберігати холод у приміщенні.