І обігрівач не потрібний: 5 простих способів утеплити квартиру

На вулиці стає все холодніше з кожним днем, і по поверненні до оселі хочеться насолодитися довгоочікуваним теплом. І для цього навіть не потрібно чекати моменту, поки ввімкнуть опалення.

Дуже важливо зберегти тепло в квартирі та не пропускати всередину холодне повітря. І якщо ви хочете підняти температуру в домі на кілька градусів, є кілька простих способів, які допоможуть це зробити. Поради 24 підготували кілька лайфхаків, які під силу кожному.

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Повішайте штори

Ви могли й не здогадуватися, але приблизно п'ята частина усього тепла у домі втрачається через вікна. Як цього уникнути? Звісно ж, повішати штори на кожне вікно. Вони обов'язково мають бути щільні, і тоді втрату тепла можна буде знизити на 40%.

Втім, важливо, аби штори не закривали батареї, тож краще розмістити їх за ними. Так ви спрямуєте тепло до вікна, а не на обігрівання кімнати, тож з цим моментом варто бути уважними.

Відчиняйте двері ванної кімнати

Коли ви приймаєте гарячий душ, ви точно помічаєте скупчення пари у кімнаті. Тож після ванни потрібно залишити двері відчиненими – так ви допоможете теплу поширитися усією квартирою.

Окрім того, ви отримаєте таким чином і ще один додатковий плюс: зайва волога не буде затримуватися у кімнаті, а це значить, що у ванній не утвориться цвіль та грибок.

Утепліть поверхні

На літо радять прибирати з дому щільний текстиль, а ось з настанням холодів саме час його повернути. Використовуйте махрові пледи та товсті килими – вони зігріють підлогу та будуть надовго затримувати тепло у домі.



Утеплення поверхонь дуже важливе / Фото Pexels

Впускайте у дім більше сонця

Сонце – це відмінне джерело тепла, навіть пізно восени. Тож намагайтеся частіше тримати штори розсунутими протягом дня, аби через скло проникало світло. Намагайтеся також не перекривати промені вазонами та стелажами.

Закладіть усі протяги

Будь-який протяг може стати причиною різкого зниження температури в квартирі. Тож переконайтеся, що тримаєте двері та вікна зачиненими, і що у домі немає щілин, через які може проникати холодне повітря. Особливу увагу потрібно приділити нижнім частинам дверних отворів.