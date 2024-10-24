И обогреватель не нужен: 5 простых способов утеплить квартиру

На улице становится все холоднее с каждым днем, и по возвращении в дом хочется насладиться долгожданным теплом. И для этого даже не нужно ждать момента, пока включат отопление.

Очень важно сохранить тепло в квартире и не пропускать внутрь холодный воздух. И если вы хотите поднять температуру в доме на несколько градусов, есть несколько простых способов, которые помогут это сделать. Porady 24 подготовили несколько лайфхаков, которые под силу каждому.

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Повесьте шторы

Вы могли и не догадываться, но примерно пятая часть всего тепла в доме теряется через окна. Как этого избежать? Конечно же, повесить шторы на каждое окно. Они обязательно должны быть плотные, и тогда потерю тепла можно будет снизить на 40%.

Впрочем, важно, чтобы шторы не закрывали батареи, поэтому лучше разместить их за ними. Так вы направите тепло к окну, а не на обогрев комнаты, поэтому с этим моментом стоит быть внимательными.

Открывайте дверь ванной комнаты

Когда вы принимаете горячий душ, вы точно замечаете скопление пара в комнате. Поэтому после ванны нужно оставить дверь открытой – так вы поможете теплу распространиться по всей квартире.

Кроме того, вы получите таким образом и еще один дополнительный плюс: лишняя влага не будет задерживаться в комнате, а это значит, что в ванной не образуется плесень и грибок.

Утеплите поверхности

На лето советуют убирать из дома плотный текстиль, а вот с наступлением холодов самое время его вернуть. Используйте махровые пледы и толстые ковры – они согреют пол и будут надолго задерживать тепло в доме.



Утепление поверхностей очень важно / Фото Pexels

Впускайте в дом больше солнца

Солнце – это отличный источник тепла, даже поздней осенью. Поэтому старайтесь чаще держать шторы раздвинутыми в течение дня, чтобы через стекло проникал свет. Старайтесь также не перекрывать лучи вазонами и стеллажами.

Заложите все сквозняки

Любой сквозняк может стать причиной резкого снижения температуры в квартире. Поэтому убедитесь, что держите двери и окна закрытыми, и что в доме нет щелей, через которые может проникать холодный воздух. Особое внимание нужно уделить нижним частям дверных проемов.