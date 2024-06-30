Іржа на унітазі зникне за хвилину: потрібен простий продукт з кухні

Іржа на унітазі може швидко зробити ваш туалет не надто привабливим, і через неї він може виглядати брудним навіть відразу ж після прибирання. Та виправити проблему неймовірно просто.

Іржава смуга на унітазі – це проблема, із якою доводиться зіштовхуватися досить великій кількості людей. Вона не тільки псує зовнішній вигляд сантехніки, але й дуже важко піддається чищенню.

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Чому з'являється іржава смуга на унітазі

Перш за все потрібно розібратися, звідки взагалі береться іржа на унітазі. І попри те, що потенційних причин може бути немало, основною залишається одна – вода. У містах вона досить жорстка, і через це містить багато заліза, а коли воно окислюється, на поверхні сантехніки й утворюється іржава смуга.



Іржу з унітаза можна легко видалити / Фото Pexels

Серед поширених причин появи іржі:

Старі водопровідні труби.

Пошкоджена емаль.

Неправильний догляд за сантехнікою.

Як видалити іржу з унітаза

У цьому вам може допомогти лимонна кислота. Для цього 1 – 2 столові ложки продукту потрібно розвести у склянці води, а потім розчином натерти сліди іржі. Залишити його потрібно на кілька годин, а після цього потерти забруднення щіткою та змити засіб водою.

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Ще один варіант – це столовий оцет. Його потрібно налити в туалет, залишити на кілька годин, а після цього насипати на патьоки бруду трохи харчової соди, щоб засоби вступили у реакцію. Потріть місце щіткою, а потім злийте воду.

Чимало людей для боротьби з іржею використовують також господарське мило та перекис водню. Вам потрібно милом натерти унітаз, полити перекисом та залишити засіб "спрацювати" на кілька хвилин. По забрудненнях потрібно пройтися щіткою та змити все водою.