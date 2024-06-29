Всього один лайфхак може виявитися надзвичайно корисним для того, аби покращити смак червоного вина, якщо вона здається вам надто кислим. І спосіб цей не новий, адже його використовували ще в 1920-х роках.

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Як покращити смак кислого вина

Якщо у вас кисле вино, ви можете перетворити його на напій під назвою Калімочо. Він виник у 20-х роках в районі Старого порту Альгорти, прибережного міста в Іспанії. Цей напій легко п'ється та добре смакує, а складається він з червоного вина та коли.

Виявляється, якщо додати цю газовану воду до вина, вона допоможе вирівняти смак напою, і тоді він стає приємним й трохи шипучим.



Смак вина можна легко покращити / Фото Pexels

Та для того, щоб напій смакував якнайкраще, вам також потрібно знати ідеальну температуру подачі червоного вина. Чимало людей п'ють його, коли напій досягає кімнатної температури, проте цей спосіб неправильний.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Фахівці стверджують, що найкраще пити його, коли напій має температуру 11 – 13 градусів. Запам'ятайте, що вино не повинно мати смак теплого чаю. Неправильна й надто висока температура може зробити його неприємним та гірким на смак. І всього 10 хвилин у холодильнику перед подачею на стіл допоможуть вашому вину набагато краще розкритися в келиху.