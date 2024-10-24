Одним із найпопулярніших розчинів для виведення вапняного нальоту є звичайний оцет, пише Mirror. Він є доволі ефектним для усунення нальоту, втім процедуру треба постійно оновлювати.

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Деякі експерти з домогосподарства віднайшли кращий метод, який позбавить кран нальоту. Для цього вам знадобиться предмет, який є на кухні в кожному домі.

Як позбутися вапняного нальоту

Потрібно взяти свічку й натерти нею поверхню крана. Завдяки воску створиться бар'єр, з якого вода буде просто сповзати й не залишатиме жодних слідів. Після натирання, відполіруйте кран сухою ганчіркою з мікрофібри, яка забезпечить гладке водовідштовхувальне покриття.

Завдяки цьому трюку крани знову будуть блискучими. Повторити такий лайфхак можна на лійці душу, яка також постійно накопичує на собі вапняний наліт.

Щоб досягти аналогічного ефекту, фахівці кажуть, що замість свічки можна використовувати вощений папір. Один та другий метод створять бар’єр, який допоможе запобігати появі стійких плям від жорсткої води.



Від нальоту на крані можна легко позбутися / Фото Pexels

Щоб позбутися воску з крана, потрібно скористатися звичайним оцтом. Та якщо вам не хочеться застосовувати свічку на кранах, тоді від плям жорсткої води й вапняного нальоту допоможе позбутися звичайний лимон.

Цей цитрусовий фрукт має чудові антисептичні властивості, тож ідеально підходить для чищення. Все, що треба зробити – це розрізати лимон навпіл та провести ним по крану з нальотом. Залишіть лимонний сік на певний час, щоб він увійшов у дію, а тоді можете змивати.