Не викидайте крем для гоління та горілку: вони допомагають очистити дім

Блогерка Софія Вебб веде інстаграм-акаунт, в якому ділиться цікавими лайфхаками, які можна застосувати вдома та очистити простір. Цього разу вона розповіла, для чого нам потрібна горілка та крем для гоління.

За інстаграм-сторінкою Софії Вебб стежить майже 700 тисяч прихильників, тому вона активно ділиться різноманітними порадами, які справді є ефективними.

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Блогерка зазначає, що ці лайфхаки здатні полегшити ваші турботи та допомогти в прибиранні.

Крем для гоління від плям на килимі

Візьміть невелику кількість крему для гоління й нанесіть на забруднене місце. Легко увітріть, дайте кілька хвилин на те, аби крем увійшов у волокна, а тоді протріть вологою ганчіркою. Після цього лайфхаку пляма мала б зникнути.

Нагрівання етикетки феном

Липкі етикетки часом не дуже добре зриваються з різних товарів. У такому випадку їх треба нагріти феном. Клей стане менш липким, полегшивши процес видалення. Направте тепле повітря на етикетку й потримайте кілька секунд, а тоді акуратно її зніміть.

Цікаві лайфхаки для дому від Софії Вебб

Горілка проти затхлого запаху

Невелику кількість горілки треба налити в розпилювач та обприскати місця, які треба відсвіжити. Горілка здатна нейтралізувати поганий запах та дезінфікує поверхні.

Кориця від плодових мушок

Якщо на вашій кухні завелися дрозофіли, то позбутися від них можна за допомогою паличок кориці. Просто поставте їх у вазу з фруктами. Кориця не зашкодить фруктам, але віджене своїм запахом плодових мушок.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Сода і сіль для яскравості одягу

Часом колір на одязі може стати тьмяним. Переживати у такому випадку не варто, оскільки яскравість йому можна повернути за допомогою склянки харчової соди, змішаної з двома столовими ложками солі. Це видалить плями й освіжить кольори, повернувши їм яскравість.