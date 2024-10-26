Як видалити плями на одязі міцелярною водою: блогерка розповіла незвичний лайфхак

Плями на одязі завжди прикра неприємність, однак не треба з ними одразу прощатися, оскільки є безліч способів, як їх видалити з вбрання. Ви могли й не здогадуватися, однак позбутися від забруднень можна завдяки косметичному засобу.

Щоб позбутися від плям, можна скористатися спеціальним плямовивідником, втім блогерка Mama Mila знайшла кілька оригінальних способів, які зможуть прибрати плями не лише на вбранні, але й на взутті.

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Міцелярна вода видаляє плями

Дівчата звикли використовувати міцелярну воду для догляду за шкірою, особливо для змивання макіяжу. Втім блогерка розповіла, що міцелярна вода завдяки своєму складу здатна розчинити різні забруднення.

Видалення плям на замші

Замша є доволі примхливим матеріалом та потребує постійного догляду, тому брудна пляма на кросівках, особливо світлих, буде доволі сильно помітною. Щоб не пошкодити структуру матеріалу народними засобами – скористайтеся міцелярною водою. Рідину нанесіть на ватний диск та легенько протріть пляму. Міцелярна вода розчинить бруд, а взуття одразу стане чистим.

Видалення плям від макіяжу на одязі

Якщо на вбранні є плями від губної помади, тональної основи чи тіней, то достатньо буде лише нанести міцелярну воду на ватний диск й протерти забруднене місце. За словами блогерки, пляма мала б зникнути.

Як видалити пляму міцелярною водою: дивіться відео

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Прання подушок з евкаліптовою олією

У випадку, якщо подушки чи плед мають неприємний запах, їх треба випрати з додаванням у воду кількох крапель евкаліптової олії. Вона зможе освіжити тканину та позбавити від шкідливих мікроорганізмів. Після прання речі будуть гарно пахнути.

Спрей для видалення жиру

Після приготування їжі на кухні може не зовсім приємно пахнути. Щоб позбутися поганих ароматів, закип’ятіть 2 склянки води з четвертиною склянки оцту та шматочками лимона. Дайте суміші закипіти кілька хвилин, щоб запах зник, а повітря стало приємнішим.

Цією ж сумішшю можна чистити кухонні поверхні. Розлийте її у пляшку з розпилювачем та використовуйте для очищення кухонних стільниць, плит та шаф. Спрей дозволить видалити жир та бруд, а результат буде одразу помітним.