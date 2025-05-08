Як зробити рушники білосніжними: перевірений лайфхак

Білі рушники з часом сіріють, тому для тому, щоб вони завжди залишалися чистими, потрібно за ними належно доглядати. Зробити тканини знову білосніжними можна за допомогою двох підручних засобів.

Одним особливим методом можна відбілити не лише рушники, але й простирадла, пише 24 Канал з посиланням на тікток-блегерку Babs. За її словами, цей лайфхак вона використовує кожного сезону, щоб освіжити тканини.

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Як відбілити білі рушники та простирадла

Відбілити білі речі можна у пральній машинці. У відсік для мийного засобу потрібно всипати половину склянки харчової соди, а у відсік для кондиціонера – половину склянки оцту. Далі потрібно запустити прання на високій температурі.

До слова! Підошву взуття можна легко відбілити. Для цього знадобиться копійчаний засіб.

У випадку, якщо пральна машина має лише верхнє завантаження, то рушники треба посипати харчовою содою, а оцет додати вже перед циклом полоскання. Після такого методу рушники й простирадла будуть свіжими та білосніжними. Цей метод дозволяє тканинам залишатися чистими якомога довше.



Простий метод відбілювання рушників / Фото Pexels

З часом на рушниках накопичуються залишки мийних засобів, які утворюють непомітну плівку. Через це вони стають жорсткими й неприємними до тіла. Саме оцет слугує натуральним пом’якшувачем, а кислота у його складі допомагає розщеплювати мінеральні відкладення, усуваючи запахи.

Оцет є чудовою альтернативою кондиціонеру для білизни. А от харчова сода допомагає усувати погані запахи на тканинах та розщеплює залишки миючого засобу на тканині, роблячи рушники пухнастими.