Простий лайфхак відбілить речі за лічені хвилини: спробуйте його

Всього один універсальний метод, яким ви можете скористатися вже зараз, може надати вашому старому одягу свіжого і яскравого вигляду.

Якщо ви шукаєте дієвий і швидкий метод відбілити забруднений одяг та повернути сірим речам колишню білизну, ви можете вважати пошуки закінченими. З використанням цього лайфхаку речі виглядатимуть зовсім новенькими.

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Як відбілити старі речі

Цей метод допоможе вам впоратися із забрудненнями на всьому: і на шкарпетках, і на старих рушниках, і на звичайному одязі. Візьміть все це разом та закиньте у раковину. Замочіть речі у гарячій воді та додайте чашку порошку, столову ложку засобу для миття посуду та чверть чашки засобу для виведення плям.

Вам потрібно замочити одяг на годину, а після цього випрати його, як зазвичай. І білизна стане яскраво-білою, а до того ж зовсім не матиме запаху. Але якщо цей метод не спрацював, ви можете скористатися кількома іншими перевіреними способами.

Борна кислота

Вона підійде для бавовняних тканин та синтетики. Вам потрібно всипати кілька ложок кислоти у два літри ледь теплої води. Залиште речі так на дві години.



Відбілити речі досить просто / Фото Pexels

Господарське мило та сода

Замочіть речі у теплій воді, та перед цим кожен предмет одягу натріть господарським милом. Додайте у воду дві ложки соди, добре перемішайте та залиште на дві години. Мило та сода чудово виїдають жовтизну.

Гірчиця

До цього способу потрібно вдаватися вже після того, як інші варіанти не спрацювали, особливо у випадку, якщо не піддається якась стара складна пляма. Розчиніть дві ложки гірчиці у кількох літрах гарячої води та замочіть речі на ніч. Речі потім потрібно сполоснути та закинути у звичайне прання.