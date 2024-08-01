Зазвичай озиму цибулю копають у першій половині серпня. Та готуватися до цього процесу потрібно заздалегідь, аби цибуля не переспіла та не почала гнити прямо в землі. Поради 24 підібрали кілька хитрощів, які допоможуть вам заготувати великий врожай.

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Головні ознаки, що пора прибирати цибулю

Найбільш вдалий час для вибирання цибулі ви можете вирахувати й самі: культура достигає приблизно за 70 – 80 днів від моменту посадки. Та значення має не тільки це, але й погода. Наприклад, якщо літо стоїть посушливе, тоді можна зайнятися прибиранням урожаю набагато раніше.

А ось якщо пройшли сильні дощі, тоді потрібно почекати тиждень.

Ось чотири основні ознаки, що цибулю пора викопувати:

листочки цибулі починають жовтіти;

пір'я цибуля опадає на землю;

шийка цибулини вже стала сухою;

частина лушпиння висихає і лущиться.

Затягувати зі збором врожаю не варто. Зважте на те, що якщо прибрати цибулю надто пізно, вона почне гнити, і ви не зможете її дуже довго зберігати.

До речі, дозрівання цибулі можна й прискорити – і зробити це досить просто. Наприклад, ви можете припинити поливати цибулю чи накрити її плівкою у випадку дощів.

А якщо ж ваша цибуля посаджена надто глибоко, тоді зніміть верхній шар ґрунту, поки не побачите лушпиння.



Викопувати цибулю потрібно обережно / Фото Pexels

Як підготуватися до збору урожаю цибулі

Дуже важливе правило – за 2 – 3 тижні до збору цибулю не можна поливати, адже інакше вона пустить нове коріння. А за 5 днів до планового збору цибулини потрібно наполовину витягнути з ґрунту.

Як зібрати цибулю

Якщо цибулини легко тягнуться, ви можете висмикувати їх руками, але зазвичай робити так не радять. Зважайте на те, що якщо бадилля відірветься або пошкодиться, тоді цибуля швидко згниє.

Ви можете викопувати цибулю лопатою, але так є шанси порізати і пошкодити її. Тому чимало городників використовують для цього завдання вила.

Як правильно висушити цибулю

Обтрусіть викопану цибулю від землі, але не бийте цибулини одна об одну чи об землю – так врожай може пошкодитися, а згодом і згнити.

Не обрізайте відразу пір'я цибулі. Цим краще зайнятися вже тоді, коли вона просохне. На тиждень потрібно відправити врожай у приміщення з гарною вентиляцією – на балкон чи горище.