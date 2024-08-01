Обычно озимый лук копают в первой половине августа. Но готовиться к этому процессу нужно заранее, чтобы лук не перезрел и не начал гнить прямо в земле. Советы 24 подобрали несколько хитростей, которые помогут вам заготовить большой урожай.

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Главные признаки, что пора убирать лук

Наиболее удачное время для уборки лука вы можете вычислить и сами: культура созревает примерно за 70 – 80 дней с момента посадки. Но значение имеет не только это, но и погода. Например, если лето стоит засушливое, тогда можно заняться уборкой урожая намного раньше.

А вот если прошли сильные дожди, тогда нужно подождать неделю.

Вот четыре основных признака, что лук пора выкапывать:

листочки лука начинают желтеть;

перья лука опадают на землю;

шейка луковицы уже стала сухой;

часть шелухи высыхает и шелушится.

Затягивать со сбором урожая не стоит. Учтите то, что если убрать лук слишком поздно, он начнет гнить, и вы не сможете его очень долго хранить.

Кстати, созревание лука можно и ускорить – и сделать это довольно просто. Например, вы можете прекратить поливать лук или накрыть его пленкой в случае дождей.

А если же ваш лук посажен слишком глубоко, тогда снимите верхний слой почвы, пока не увидите шелуху.



Выкапывать лук нужно осторожно / Фото Pexels

Как подготовиться к сбору урожая лука

Очень важное правило – за 2 – 3 недели до сбора лук нельзя поливать, ведь иначе он пустит новые корни. А за 5 дней до планового сбора луковицы нужно наполовину вытащить из почвы.

Как собрать лук

Если луковицы легко тянутся, вы можете выдергивать их руками, но обычно делать так не советуют. Учитывайте то, что если ботва оторвется или повредится, тогда лук быстро сгниет.

Вы можете выкапывать лук лопатой, но так есть шансы порезать и повредить его. Поэтому немало огородников используют для этой задачи вилы.

Как правильно высушить лук

Отряхните выкопанный лук от земли, но не бейте луковицы друг о друга или о землю – так урожай может повредиться, а затем и сгнить.

Не обрезайте сразу перья лука. Этим лучше заняться уже тогда, когда он просохнет. На неделю нужно отправить урожай в помещение с хорошей вентиляцией – на балкон или чердак.