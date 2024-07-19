Очень часто причиной падения урожайности огурцов становится дефицит влаги. И все огородники, которые уже не первый год выращивают культуру, помнят о том, что полив нужно проводить часто и делать его достаточно обильным.

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Что делать после полива огурцов

Прежде всего, поливать огурцы нужно только теплой водой, ведь другая температура может нанести растениям серьезный вред. Но все же есть один важный нюанс, о котором часто забывают даже самые опытные дачники.

Оказывается, поливом уход за огурцами не ограничивается, и после него нужно сделать еще одно важное действие, а именно рыхление почвы под растением. Для этой процедуры нужно использовать обычную тяпку.

Кроме того, очень важно покрыть грядки огурцов мульчирующим материалом. Лучше всего для этого подойдет солома, ведь так корни растения смогут получить больше кислорода и усваивать больше полезных микроэлементов и соединений. Кроме того, именно мульча помогает задерживать влагу в почве, а в жаркую погоду это невероятно важно.



Огурцам нужен правильный полив / Фото Pexels

Как правильно поливать огурцы

Казалось бы, эта процедура невероятно проста. Впрочем, здесь также нужно придерживаться определенного алгоритма, ведь и чрезмерная влага, и ее недостаток приведут к ухудшению урожайности или даже к появлению заболеваний.

Для полива лучше всего использовать отстоянную воду температурой не менее, чем 25 градусов. Поливать нужно не сверху, над листьями, а под корень. И помните, что у корневой шейки земля должна оставаться сухой, следовательно огурцы стоит поливать тонкой струей воды.

Лучше не поливать из шланга, ведь большой поток воды размывает землю и может повредить корневую систему растений.