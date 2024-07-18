Если в вашем саду или на огороде растет чистотел – не избавляйтесь от него, потому что эта ценная культура может вам помочь. Растворы на основе чистотела эффективно помогут справиться с тлей или муравьями.

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Вам даже не придется тратить средства, чтобы приобрести профессиональные химические средства в магазинах. Сок чистотела является ядовитым, поэтому как только вредители его съедят, наступит спазм кишечника, поэтому тля и муравьи сразу сгинут.

Как приготовить средство для опрыскивания растений

Соберите 3 килограмма свежего чистотела. Тогда залейте его водой и дайте настояться в течение суток. Настой должен приобрести характерный коричневый цвет. Выбирайте старое ведро, потому что раствор может оставить цвет.



Чистотел избавит от муравьев и тли / Фото Pexels

В черпаке или маленькой кастрюльке смешайте упаковку красного перца с литром воды. Смесь должна прокипеть 45 минут. Здесь тоже рекомендуется выбрать старую тару, потому что перец может окрасить емкость.

Когда раствор остынет, смешайте его с настоем чистотела в пропорции 1:1. Чтобы избавиться от вероятных комочков, раствор процедите через марлю. После этого готовую жидкость еще раз надо развести в пропорции 1:7 с водой. То есть 1 литру готовой смеси надо развести в 7 литрах воды.

Для того, чтобы жидкость хорошо прилипала к растению, добавьте жидкое мыло. После этого все тщательно перемешайте и залейте готовую смесь в опрыскиватель. Обрабатывать этой смесью вредителей надо несколько раз, пока они полностью не исчезнут.

Обратите внимание! Во время опрыскивания надевайте перчатки, закрытую форму одежды и используйте маску и очки для лица, чтобы перец не попал на слизистые оболочки.