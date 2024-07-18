Якщо у вашому саду чи на городі росте чистотіл – не позбувайтеся від нього, бо ця цінна культура може вам допомогти. Розчини на основі чистотілу ефективно допоможуть впоратися з попелицею чи мурахами.

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Вам навіть не доведеться витрачати кошти, щоб придбати професійні хімічні засоби в магазинах. Сік чистотілу є отруйним, тож як тільки шкідники його з’їдять, настане спазм кишківника, тож попелиця та мурахи одразу згинуть.

Як приготувати засіб для обприскування рослин

Назбирайте 3 кілограми свіжого чистотілу. Тоді залийте його водою та дайте настоятися впродовж доби. Настій має набути характерного коричневого кольору. Обирайте старе відро, бо розчин може залишити колір.



Чистотіл позбавить від мурах та попелиці / Фото Pexels

У черпаку чи маленькій каструльці змішайте упаковку червоного перцю з літром води. Суміш має прокипіти 45 хвилин. Тут теж рекомендовано обрати стару тару, бо перець може пофарбувати ємність.

Коли розчин охолоне, змішайте його з настоєм чистотілу в пропорції 1:1. Щоб позбутися ймовірних грудочок, розчин процідіть через марлю. Після цього готову рідину ще раз треба розвести в пропорції 1:7 з водою. Тобто 1 літру готової суміші треба розвести в 7 літрах води.

Для того, щоб рідина гарно прилипала до рослини, додайте рідке мило. Після цього все ретельно перемішайте та залийте готову суміш в обприскувач. Обробляти цією сумішшю шкідників треба кілька разів, поки вони повністю не зникнуть.

Зверніть увагу! Під час обприскування одягайте рукавиці, закриту форму одягу та використовуйте маску та окуляри для обличчя, щоб перець не потрапив на слизові оболонки.