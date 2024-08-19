Що залити в бачок туалету, щоб він став як новий: список доступних речовин

У бачку унітаза накопичується дуже багато бруду, однак не варто допускати до катастрофічної ситуації, оскільки він має працювати надійно, тож наліт зсередини треба утилізовувати.

Щоб відмити бруд всередині, в бачок можна налити недорогі та поширені засоби, які справді працюють.

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Чому з'являється наліт?

Бруд утворюється при випаровуванні жорсткої води, тоді утворюється вапняний наліт, який осідає не лише в бачку, але й на поверхні ванної, раковини, навколо кранів чи труб.

Якщо не чистити зливний бачок, то він може призвести до ламання зливного механізму та появи слідів іржі на чаші унітаза. Здебільшого наліт буває іржавий, який виникає через великий вміст заліза у воду, або вапняний, через наявність високої концентрації калію та інших солей.

Коли бруд накопичується під силіконовим клапаном, то може призвести до протікання через порушення герметичності. Окрім того, наліт та іржа пошкоджують гумові та силіконові прокладки, а також пластикові частини системи зливу.

Саме тому рекомендовано хоча б раз на пів року чи рік проводити профілактичне очищування зливного бачка. Для початку треба перекрити воду, відкрутити кришку, злити воду з бачка та розпочинати очищення. Чим відчистити іржу чи наліт – читайте нижче.



Названо найкращі рідини для очищення зливного бачка / Фото Pexels

Лимонна кислота

У бачок треба засипати кілька пакетиків лимонної кислоти, залити гарячою водою та залишити на кілька годин. Кислота чудово справляється з розчиненням нальоту та іржі.

Оцет

Бачок спочатку промийте мильним розчином, а тоді вилийте оцет на забруднені ділянки та залишіть на кілька годин. Далі стінки бачка треба протерти губкою змоченою в теплій воді. Зверніть увагу, що оцет може пошкодити гумові деталі, тому за можливості, їх треба буде зняти.

Харчова сода

На вологий бачок нанесіть товстий шар соди, а вранці протріть вологою ганчіркою. Сода добре працює із забрудненням сантехніки.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Газовані напої

Ви вже точно знайомі з тим, як газована кола здатна позбавити іржі. Налийте увесь вміст води в бачок, а вранці спустіть рідину та протріть стінки губкою.

Пральний порошок

Бачок треба наповнити теплою водою з розчиненим пральним порошком. Суміш треба залишити на кілька годин, спустити воду, а поді потерти бачок губкою чи щіткою.

Кондиціонер для білизни

Ця рідина здатна усунути неприємний запах та запобігти утворенню вапняного нальоту, залишивши на стінках захисну плівку.

Цікавий лайфхак! Залийте наполовину водою та наполовину кондиціонером пластикову пляшку, зробіть в ній отвори в кришці та поставте в бачок. Після цього кожен злив має супроводжуватися приємним ароматом, а унітаз відповідно, буде самоочищуватися.