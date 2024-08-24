Потрібен аптечний засіб: чим відмити кавоварку від накипу

Якщо ви часто користуєтеся кавоваркою, то маєте розуміти, що її постійно треба чистити, бо інакше в ній розмножаться грибкові спори. Раніше її завжди чистили екологічним оцтом замість хімічних засобів, але він має різкий запах та псує смак кави, тому експерти радять мити її по-іншому.

Насправді ж відчистити кавоварку до ідеального стану можна завдяки дешевому аптечному засобу, який впорається навіть з найскладнішими ускладненнями.

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Чим відчистити кавоварку

Вам потрібен перекис водню, який очищує та дезінфікує кавоварку. Засіб є окислювачем, тож вбиває шкідливі мікроорганізми.

Спочатку треба додати 1 склянку перекису водню в кавоварку з водою. Тоді запустіть процес приготування кави, щоб прилад продезінфікувався, а бактерії швидко знищилися. Після цього запустіть ще два цикли заварювання, але вже виключно з чистою водою, щоб перекис повністю видалився з кавоварки.



Кавоварку можна відмити аптечним засобом / Фото Pexels

Як очистити кавоварку без оцту

Якщо вдома не знайдеться перекису водню, тоді можете замінити його спиртом, який теж має чудовий дезінфікуючий засіб. Горілку чи спирт налийте в резервуар до четвертини, а тоді до кінця залийте водою. Запустіть кавоварку, а далі аналогічно, як після перекису, треба ще двічі запустити процес з простою водою.

Можна також скористатися харчовою содою. У склянку треба додати четвертину соди та залити вміст водою. Грудки треба розмішати, а тоді залити суміш у кавоварку та включити заварювання. Після цього промийте прилад чистою водою, щоб видалити абразивні частки.