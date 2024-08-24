Нужно аптечное средство: чем отмыть кофеварку от накипи: чем отмыть кофеварку от накипи

Если вы часто пользуетесь кофеваркой, то должны понимать, что ее постоянно надо чистить, иначе в ней размножатся грибковые споры. Раньше ее всегда чистили экологическим уксусом вместо химических средств, но он имеет резкий запах и портит вкус кофе, поэтому эксперты советуют мыть ее по-другому.

На самом деле отчистить кофеварку до идеального состояния можно благодаря дешевому аптечному средству, которое справится даже с самыми сложными осложнениями.

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Чем отчистить кофеварку

Вам нужна перекись водорода, который очищает и дезинфицирует кофеварку. Средство является окислителем, поэтому убивает вредные микроорганизмы.

Сначала надо добавить 1 стакан перекиси водорода в кофеварку с водой. Тогда запустите процесс приготовления кофе, чтобы прибор продезинфицировался, а бактерии быстро уничтожились. После этого запустите еще два цикла заваривания, но уже исключительно с чистой водой, чтобы перекись полностью удалилась из кофеварки.



Кофеварку можно отмыть аптечным средством / Фото Pexels

Как очистить кофеварку без уксуса

Если дома не найдется перекиси водорода, тогда можете заменить его спиртом, который тоже имеет замечательное дезинфицирующее средство. Водку или спирт налейте в резервуар до четверти, а потом до конца залейте водой. Запустите кофеварку, а дальше аналогично, как после перекиси, надо еще дважды запустить процесс с простой водой.

Можно также воспользоваться пищевой содой. В стакан надо добавить четверть соды и залить содержимое водой. Комки надо размешать, а потом залить смесь в кофеварку и включить заваривание. После этого промойте прибор чистой водой, чтобы удалить абразивные частицы.