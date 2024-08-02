Як відчистити наліт в унітазі та ванній: ефективні та прості способи

В унітазі чи ванній часто можна спостерігати вапняний наліт, який має не зовсім приємний вигляд. Однак від нього позбутися досить просто, якщо відчистити ефективним миючим засобом.

Вапняний наліт може накопичуватися нижче ватерлінії, тож його буде складніше видалити. Дехто використовує навіть ніж, щоб зішкребти товстий наліт, інші ж позбуваються залишків використовуючи потужні, але шкідливі засоби для очищення.

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Фахівці кажуть, що від нальоту позбавляє славнозвісна газована вода Coca-Cola та білий оцет. Вони коштують недорого та є нетоксичним інгредієнтом, який вмить розчинить вапняний наліт.

Як видалити вапняний наліт

Одним із найкращих засобів видалення вапняного нальоту вважається харчова сода. Розведіть її з водою до отримання пасти та залишіть на забрудненому місці на 10 хвилин, а тоді витріть губкою та змийте.

Якщо плями жовтого кольору ви помітили на поверхні ванни, то скористайтеся відбілювачем для білизни, але змішайте його трохи з водою. Нанесіть розчин на проблемні місця, а потім змийте.

У випадку з сильними плямами вапняного нальоту радимо додати у воду нашатирний спирт. Розчин нанесіть на пляму та залишіть на 10 хвилин, а тоді змийте гарячою водою.

Щоб ефективно позбутися від вапняного нальоту в унітазі, візьміть столовий оцет та полийте його на наліт. Таку процедуру краще провести ввечері, щоб оцет всю ніч пробув на стінках. Вже вранці просто змийте водою, а залишки прочистіть йоржиком.

Також можна скористатися лимонною кислотою. Треба взяти 2 пакетики лимонної кислоти: один розчиніть в бачку, інший висипте на стінки унітазу. Залишіть на 3 години, щоб лимонна кислота змогла розм’якшити вапняний наліт.