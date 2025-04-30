Підошва взуття стане білосніжною: потрібен засіб, який коштує копійки

Кросівки в літню пору ми носимо досить часто, тому часто підошва забруднюється. Для того, щоб її відчистити, не обов’язково взуття одразу кидати в пральну машинку. Достатньо буде лише скористатися одним копійчаним засобом, який може бути дуже корисним.

Часто магазинні засоби є досить дорогими, тож відновити білизну підошви можна завдяки простому засобу, який чудово працює на взутті, пише 24 Канал. Для того, щоб взуття гарно й доглянуто виглядало, варто скористатися кількома перевіреними домашніми засобами.

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Як відчистити білу підошву до білосніжного стану

Для чищення підошви підійде універсальний засіб, який є вдома у кожного з нас – це зубна паста. Вона досить ефективна, оскільки в її складі міститься карбонат кальцію та бікарбонат, які разом ефективно борються з жовтизною.

Щоб відбілити підошву, спочатку потрібно протерти взуття від пилу й залишків бруду, скориставшись вологою серветкою чи ганчіркою. Далі на всю поверхню підошви потрібно нанести зубну пасту на 5 хвилин й залишити її до моменту, щоб вона підсохла. За допомогою м’якої щітки ретельно витріть зубну пасту, а тоді протріть підошву холодною водою. Зубна паста має неймовірний ефект й здатна повернути підошву до її первісного вигляду.



Підошву взуття можна відмити до білосніжності / Фото Pexels

Також можна скористатися засобом від жирних плям. Часом підошва може забруднюватися від мастила чи іншої жирної рідини, тоді потрібно використати інший засіб. Одягніть гумові рукавички та чисту губку й нанесіть на неї кухонний засіб й ретельно протріть підошву. Утворену піну змийте водою.

До речі, раніше ми вже розповідали, чим можна вивести жовті плями від поту на одязі.

Для очищення підошви варто скористатися перекисом водню, який може чудово впоратися з сильним забрудненням й жовтою підошвою. Потрібно лише занурити підошву в розчин з теплою водою й перекисом на кілька хвилин. Згодом взуття потрібно промити водою й висушити.