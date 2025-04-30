Подошва обуви станет белоснежной: нужно средство, которое стоит копейки

Кроссовки в летнее время мы носим довольно часто, поэтому часто подошва загрязняется. Для того, чтобы ее отчистить, не обязательно обувь сразу бросать в стиральную машинку. Достаточно будет лишь воспользоваться одним копеечным средством, которое может быть очень полезным.

Часто магазинные средства являются достаточно дорогими, поэтому восстановить белизну подошвы можно благодаря простому средству, которое прекрасно работает на обуви, пишет 24 Канал. Для того, чтобы обувь хорошо и ухоженно выглядела, стоит воспользоваться несколькими проверенными домашними средствами.

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Как отчистить белую подошву до белоснежного состояния

Для чистки подошвы подойдет универсальное средство, которое есть дома у каждого из нас – это зубная паста. Она достаточно эффективна, поскольку в ее составе содержится карбонат кальция и бикарбонат, которые вместе эффективно борются с желтизной.

Чтобы отбелить подошву, сначала нужно протереть обувь от пыли и остатков грязи, воспользовавшись влажной салфеткой или тряпкой. Далее на всю поверхность подошвы нужно нанести зубную пасту на 5 минут и оставить ее до момента, чтобы она подсохла. С помощью мягкой щетки тщательно вытрите зубную пасту, а потом протрите подошву холодной водой. Зубная паста имеет невероятный эффект и способна вернуть подошву к ее первоначальному виду.



Подошву обуви можно отмыть до белизны / Фото Pexels

Также можно воспользоваться средством от жирных пятен. Иногда подошва может загрязняться от масла или другой жирной жидкости, тогда нужно использовать другое средство. Наденьте резиновые перчатки и чистую губку и нанесите на нее кухонное средство и тщательно протрите подошву. Образовавшуюся пену смойте водой.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, чем можно вывести желтые пятна от пота на одежде.

Для очистки подошвы стоит воспользоваться перекисью водорода, который может прекрасно справиться с сильным загрязнением и желтой подошвой. Нужно лишь погрузить подошву в раствор с теплой водой и перекисью на несколько минут. Впоследствии обувь нужно промыть водой и высушить.