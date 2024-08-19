Чим відчистити праску від накипу: прості хитрості, які здивують

Часом увімкнений високий температурний режим праски може призвести до того, що до підошви девайсу прилипне тканина. Така прикрість не лише призведе до псування одягу, але й до накипу на прасці. Його треба одразу прибрати, інакше праска знищить увесь інший одяг.

Відчистити накип можна кількома підручними засобами. Всі вони прості у використанні, треба лише знати, що саме використовувати та як саме. У матеріалі розповімо про 3 найпопулярніші хитрості.

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Оцет

Добре допомагає позбутися від накипу всередині праски звичайний столовий оцет, який треба розвести у співвідношенні 1:3 з водою. Залийте у резервувар, максимально розігрійте та натисніть на випуск пари. У цей час праску треба розмістити над раковиною. Процедуру повторіть кілька разів до моменту, поки в раковину не буде зливатися чиста рідина без слідів бруду.

Мінеральна вода

З накипом допомагає боротися мінеральна вода. При нагріванні вона вступає в хімічну реакцію з накипом та перетворює її на розчинну сіль. Тут треба повторити те саме, що й у попередньому випадку. Налийте мінералку у резервуар, розігрійте й тримаючи над раковиною випускайте пару із забрудненнями.

Лимонна кислота

Від накипу також добре допомагає лимонна кислота. У 200 міліграмах води треба розвести 25 грамів лимонної кислоти. Добре все розмішайте, щоб розчинити гранули. Отриманий розчин влийте в резервуар та максимально увімкніть праску.

Коли прилад розігріється, виключте його та кілька разів випустіть пару, тримаючи праску підошвою вниз. Будьте дуже обачними, оскільки пара дуже гаряча і буде виходити ривками разом з відкладеннями.