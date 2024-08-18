Сильні плями на одязі складаються не лише з поту. Жовтий наліт виникає через реакцію жирів та білків у поті з алюмінієм та цирконієм в антиперспіранті, які забруднюють тканину. Тут треба розуміти, що чим довше пляма буде на одязі, тим складніше буде її вивести. Окрім того, пляма може мати доволі специфічний запах, тому її треба обов’язково кинути в прання.

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Як вивести пляму поту з одягу

Для того, щоб вивести піт та прибрати поганий запах вам знадобиться порошок для прання, оцет та кондиціонер для білизни. Процедуру замочування треба робити в зручному тазі.

Спочатку одяг треба прополоскати в теплій воді, щоб розбавити пляму. Перед цим її треба обробити сумішшю рідкого засобу для прання з невеликою кількістю оцту, який добре вимиває жовті плями в зоні пахв.



Плям поту можна позбутися просто та швидко / Фото Pexels

Суміш вилийте на пляму, потріть забруднену тканину та залишіть на 20 хвилин. Самостійно оцет використовувати не можна, бо він може пошкодити деякі волокна, особливо зі штучного шовку.

Якщо ж пляма не відмиється, доведеться скористатися сильнішим засобом. Для цього вам треба змішати кондиціонер з водою у співвідношенні 1:10. Замочіть у рідині одяг на 20 хвилин та періодично перевертайте його. Після цього речі треба випрати в машині. Коли дістанете з барабана, перевірте чи зникла пляма. Якщо ні, то процедуру можна повторити ще раз.