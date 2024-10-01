Про нього розповіли у своєму інстаграмі польські блогерки Марлена Годзік та Пауліна Боцяновська. За сторінкою дівчат стежать понад 100 тисяч підписників, які користуються їхніми порадами. Вони розповіли, як завдяки лимону та розпушувачу можна відмити забруднене скло духовки.

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Як відмити скло у духовці

Щоб повернути блиск та чистоту можна обійтися без хімічних речовин. Достатньо взяти з холодильника лимон, а з кухонної шафи – розпушувач для тіста та алюмінієву фольгу.

Спочатку скло треба натерти лимонним соком, який має чудові очищувальні властивості. Кислота лимона розщеплює жир, тому є ефективна від всіляких забруднень та відкладень. Після цього поверхню треба посипати розпушувачем. Завдяки своїй абразивній структурі він допоможе видалити стійкі забруднення. Щедро посипте його по всій поверхні.

Тоді зімніть алюмінієву фольгу та почніть скрабувати забруднене скло. Але будьте обережними, щоб не пошкодити поверхню. Після основних етапів скло треба протерти вологою ганчіркою, щоб позбутися залишків розпушувача та лимонного соку.

Ефективне чищення скла у духовці лимоном та розпушувачем

Увесь поетапний процес блогерки показали у своєму відеоролику. Наприкінці справді помітно, яким чистим та блискучим стало скло у духовці після цієї простої маніпуляції. Для того, щоб відчистити скло у майбутньому, навіть не варто буде купляти спеціальні хімічні засоби.