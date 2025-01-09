Як відновити блиск столових приборів: фантастичний лайфхак, який здивує

З часом столові прибори можуть тьмяніти, втрачати колір та блиск й навіть покриватися нальотом. Щоб повернути їм попередній вигляд, варто вдатися до простого, але дуже дієвого лайфхаку.

Забруднення й потьмянілість часто накопичується між зубцями виделок й на різноманітних візерунках, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Діани Гологовець. Столові прибори з нальотом не варто викидати. Їм можна надати нового вигляду досить швидко.

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Як відновити блиск столових приборів

У глибоку миску чи каструлю потрібно покласти прибори й залити зверху гарячою водою. Зверху посипте кілька ложок харчової соди та солі, а потім залийте все оцтом. Також вам знадобиться звичайна фольга. Порвіть її на шматочки й вкиньте у воду. У цій суміші прибори треба потримати приблизно 15 хвилин.

Після цього прибори треба вийняти, сполоснути й протерти насухо. Після такої ванни набори будуть знову блищати й сяяти, ніби ви їх придбали в магазині.

Лайфхак, який очищує прибори: дивіться відео

Також очистити столові прибори від бруду можна за допомогою зубної пасти без відбілюючого ефекту, щоб не пошкодити ложки та виделки. Пасту потрібно нанести на вологу тканину, протерти кожен прибор круговими рухами, а виделки натерти між зубцями. Через кілька хвилин пасту змийте й протріть все губкою.

Ефективно видаляє потемніння на столових приборах суміш оцту й лимонного соку. Прилади потрібно занурити в літр води, додати 100 міліграмів оцту й кілька крапель лимонного соку. Цю суміш треба довести до кипіння й одразу вимкнути. Залишіть виделки та ложки в розчині на годину, а тоді протріть лише губкою.