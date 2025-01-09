Как восстановить блеск столовых приборов: фантастический лайфхак, который удивит

Со временем столовые приборы могут тускнеть, терять цвет и блеск и даже покрываться налетом. Чтобы вернуть им прежний вид, стоит прибегнуть к простому, но очень действенному лайфхаку.

Загрязнение и потускнение часто накапливается между зубцами вилок и на различных узорах, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Дианы Гологовец. Столовые приборы с налетом не стоит выбрасывать, им можно придать новый вид достаточно быстро.

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Как восстановить блеск столовых приборов

В глубокую миску или кастрюлю нужно положить приборы и залить сверху горячей водой. Сверху посыпьте несколько ложек пищевой соды и соли, а затем залейте все уксусом. Также вам понадобится обычная фольга. Порвите ее на кусочки и бросьте в воду. В этой смеси приборы надо подержать примерно 15 минут.

После этого приборы надо вынуть, сполоснуть и протереть насухо. После такой ванны наборы будут снова блестеть и сиять, будто вы их приобрели в магазине.

Лайфхак, который очищает приборы: смотрите видео

Также очистить столовые приборы от грязи можно с помощью зубной пасты без отбеливающего эффекта, чтобы не повредить ложки и вилки. Пасту нужно нанести на влажную ткань, протереть каждый прибор круговыми движениями, а вилки натереть между зубцами. Через несколько минут пасту смойте и протрите все губкой.

Эффективно удаляет потемнения на столовых приборах смесь уксуса и лимонного сока. Приборы нужно погрузить в литр воды, добавить 100 миллиграммов уксуса и несколько капель лимонного сока. Эту смесь надо довести до кипения и сразу выключить. Оставьте вилки и ложки в растворе на час, а потом протрите только губкой.