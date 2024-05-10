Іржаві патьоки в унітазі зникнуть: робочий метод, який допоможе

Іржа в унітазі точно може зіпсувати його зовнішній вигляд та зробити його дещо неохайним і наче неприбраним. Але позбутися її звичайними мийними засобами буває непросто.

Виявляється, для того, щоб позбутися надокучливої проблеми з іржею в унітазі, вам не потрібно купувати дорогі засоби – достатньо буде дістати із шафи на кухні оцет та рушники.

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Часом навіть у випадках, якщо ви регулярно і ретельно миєте унітаз, на ньому утворюються некрасиві іржаві патьоки. І це трапляється через те, що у приладі виникає дефект, і бачок постійно пропускає воду до унітаза. Та після того, як ви розв'язали проблему із бачком, потрібно розібратися із тим, як очистити іржу з білого матеріалу.

Чим можна видалити іржу з унітаза

Перш за все вам потрібно підготувати оцет та нанести його на унітаз. Для цього візьміть каструлю чи невеликий залізний тазик і залийте у нього 200 – 300 мілілітрів оцту та підігрійте його до кипіння. Після цього візьміть паперові рушники, змочіть їх в оцті та щільно прикріпіть їх до нальоту.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Паперові рушники варто залишити у такому положенні приблизно на годину. Та цей час може відрізнятися залежно від товщини нальоту. Якщо його надто багато, ви можете залишити його і надовше.

Та час від часу вам потрібно перевіряти, як відходить наліт. І якщо ви зробили все правильно, він має відвалюватися. Згодом зніміть рушники з унітаза та помийте його. Зрештою наліт має легко очищатися губкою чи щіткою. І після цього потрібно ретельно його промити і добре змити оцет.