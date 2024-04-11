Буде сяяти, як нова: чим помити витяжку на кухні

Витяжку на кухні ми часто оминаємо увагою під час прибирання, а за місяць часу там вже з’являється чимало жирних плям, які не так то й легко відмити. Щоб максимально ефективно відчистити кухонну витяжку, варто знати кілька простих правил.

Кухонна витяжка збирає на собі всі випари, які з’являються при приготуванні їжі. Якби не ця техніка, то увесь жир би осідав на кухонних меблях, холодильнику чи підвіконні.

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Вам би доводилося частіше робити прибирання, а це забрало б у вас набагато більше часу, аніж систематичне очищення витяжки. Основна її задача – робити кухню чистішою, а впоратися з цим завданням зможе лише чистий прилад, тому розповідаємо, як саме її можна ефективно відмити.

Як помити витяжку на кухні

Насамперед вам треба вимкнути прилад з мережі та зняти жирові фільтри. Також зніміть вугільний фільтр, який розташований одразу за жировим. Робочу поверхню під витяжкою застеліть паперовими рушниками.

Очищення жирових фільтрів

Фільтри замочіть в гарячій воді з мийним засобом та залишіть в розчині на 15 – 20 хвилин. Після цього почистіть фільтри щіткою, потім промийте чистою водою та дайте їм висохнути.



Кухонну витяжку можна легко відчистити / Фото Pexels

Очищення корпусу витяжки

Протріть корпус вологою ганчіркою, змочивши її в мийному розчині. Після цього промийте чистою водою та протріть корпус ще раз. Витріть все насухо, встановіть вугільний фільтр, жирові фільтри та увімкніть витяжку в мережу.

Поради для миття витяжки

Якщо є якісь важкодоступні місця, використовуйте ватні палички. Абразивні засоби для чищення не використовуйте, бо вони можуть пошкодити поверхню витяжки.